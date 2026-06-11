Индекс цен производителей США в мае вырос на 6.5% в годовом сравнении

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в мае вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.1% в апреле (пересмотрено с +1.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение майского показателя на 0.7%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 6.5% против 5.7% в апреле (пересмотрено с 6.0%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 6.4%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в мае вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в апреле (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение майского показателя на 0.5%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 4.9% против 4.9% в апреле (пересмотрено с 5.2%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 5.4%.