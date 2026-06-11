ЕЦБ ужесточил ДКП и пересмотрел в сторону повышения прогноз по инфляции

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 11 июня, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить ставку рефинансирования до 2.40 против 2.15% ранее.

Ставка по кредитам ЕЦБ повышена до 2.65 с 2.40%, ставка по депозитам – до 2.25 против 2.00% ранее.

Ставка по депозитам, составляющая 2.25%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих ЕЦБ определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП). Новые уровни процентных ставок будут действовать с 17 июня 2026 года.

В сопроводительном заявлении ЕЦБ говорится, что война на Ближнем Востоке создает инфляционное давление, и решение о повышении ставок является обоснованным с учетом нескольких рассматриваемых сценариев. Регулятор отметил, что экономические перспективы еврозоны остаются неопределенными – существуют риски повышения инфляции и снижения экономического роста. Полные последствия войны для среднесрочной инфляции и роста экономики будут зависеть от интенсивности и продолжительности шока цен на энергоносители, а также от масштаба его косвенных и вторичных последствий, полагают в ЕЦБ.

Тем не менее, регулятор намерен обеспечить стабилизацию инфляции в среднесрочной перспективе на целевом уровне 2% и «подготовлен к преодолению этой неопределенности».

ЕЦБ опубликовал новый экономический прогноз. В базовом сценарии головная инфляция прогнозируется на уровне 3.0% в 2026 году (ранее: 2.6%), 2.3% в 2027 году (ранее: 2.0%) и 2.0% в 2028 году (ранее: 2.1%). Прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания) на 2026 год составил 2.5% (ранее: 2.3%), 2.5% на 2027 год (ранее: 2.2%) и 2.2% на 2028 год (ранее: 2.1%).

Прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на 2026 год понижен до 0.8 с 0.9%, на 2027 год – до 1.2 с 1.3%. Прогноз по темпам роста ВВП в 2028 году пересмотрен до 1.5 с 1.4%. Понижение прогноза на 2026-2027 г.г. «отражает более выраженное влияние войны на товарные рынки, реальные доходы и доверие». Совет управляющих также обновил несколько альтернативных сценариев о том, как война на Ближнем Востоке может повлиять на экономический рост и инфляцию.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».