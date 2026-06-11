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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июня 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:45

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 24 тыс.

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 июня, составило 229 тыс., увеличившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 225 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 219 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 мая, увеличилось на 24 тыс. и составило 1.795 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.771 млн, пересмотрен с 1.777 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.781 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 мая, сократилось на 20.2 тыс. и составило 1.67 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.78 млн.

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