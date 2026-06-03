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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2026 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
03.06.2026 15:22

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 122 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в мае выросло с учётом сезонных колебаний на 122 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 116 тыс.

В апреле число рабочих мест выросло на 105 тыс., пересмотрено со 109 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в мае выросло на 67 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 17 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 40 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 114 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 8 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 5 июня.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае на 95 тыс. после увеличения на 115 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.3%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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