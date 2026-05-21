mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2026 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле выросло на 5.8%

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в апреле выросло на 5.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1442 тыс. в годовом исчислении против 1363 тыс. в марте (пересмотрено с 1372 тыс.).

Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство составит 1380 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений уменьшилось на 0.2%.

