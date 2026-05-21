Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:42

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 6 тыс.

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 мая, составило 209 тыс., уменьшившись на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс., пересмотрено с 211 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 202.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 мая, увеличилось на 6 тыс. и составило 1.782 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.776 млн, пересмотрен с 1.782 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 6.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.773 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 мая, сократилось на 38.1 тыс. и составило 1.72 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.81 млн.

