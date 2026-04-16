Число повторных обращений по безработице в США выросло на 31 тыс.

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 апреля, составило 207 тыс., сократившись на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 213 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс., пересмотрено с 219 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 209.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, увеличилось на 31 тыс. и составило 1.818 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.787 млн, пересмотрен с 1.794 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 8.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.813 млн, достигнув минимального уровня с 1 июня 2024 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 марта, сократилось на 86.6 тыс. и составило 1.954 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.015 млн.