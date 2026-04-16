Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в марте сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в феврале (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.1%.

По сравнению с мартом 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 0.7%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в марте составил 75.7% против 76.1% в феврале (февральское значение пересмотрено с 76.3%).

Годом ранее – в марте 2025 года показатель составлял 76.1%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.