Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в марте вырос, превысив прогноз

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в марте вырос до 26.7 пункта против 18.1 в феврале.

Аналитики ожидали снижения индекса до 10.3.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

сегодня
16:22
Объём промышленного производства в США в марте сократился на 0.5%
сегодня
16:05
Международные резервы РФ с 3 по 10 апреля выросли на 1%, до $774,8 млрд - ЦБ
сегодня
15:44
Россия претендует на лидерство в сфере ИИ вместе с США и КНР - Потанин
сегодня
15:39
Число повторных обращений по безработице в США выросло на 31 тыс.
сегодня
15:34
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в марте вырос, превысив прогноз
сегодня
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 11 тыс.
сегодня
15:31
Глава ЦСР назвал низкую безработицу "трудным добром" для экономики РФ
сегодня
15:24
Российский рынок акций продолжает умеренный коррекционный рост
сегодня
15:02
Словакия готова блокировать санкции ЕС против РФ до получения гарантий по "Дружбе" - СМИ
