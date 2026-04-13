Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в марте сократились на 3.6% (расширенное сообщение)

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в марте сократились на 3.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.98 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.07 млн домов.

По сравнению с мартом 2025 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 1.0%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 408.8 тыс. долл, повысившись на 1.4% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу марта составили 1.36 млн доступных покупателям домов, повысившись на 3.0% по сравнению с февралём и на 2.3% в годовом сравнении.

В марте потребовалось бы 4.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 3.8 в феврале и 4.0 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в марте в среднем составил 41 день против 47 в феврале и 36 в марте 2025 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в марте достигла 6.18% годовых в сравнении с 6.05% в феврале и 6.65% годом ранее.