Объём товарно-материальных запасов компаний США в январе сократился на 0.1%

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в январе сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя после сохранения на прежнем уровне в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.7% в декабре (пересмотрено с +0.5%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.35 против 1.40 годом ранее.