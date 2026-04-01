Курс доллара 79.7293   Курс евро 92.1915  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2026 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
01.04.2026 17:17

Объём товарно-материальных запасов компаний США в январе сократился на 0.1%

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в январе сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя после сохранения на прежнем уровне в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.7% в декабре (пересмотрено с +0.5%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.35 против 1.40 годом ранее.

© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.