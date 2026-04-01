Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
01.04.2026 17:14

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в марте продолжила рост

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в марте выросла до 78.3 против 70.5 месяцем ранее.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 74.0.

