Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10.3 млн баррелей

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 27 марта, выросли на 10.26 млн барр., запасы бензина снизились на 3.21 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.04 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, расширились на 0.78 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.3 млн барр.