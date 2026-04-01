Курс доллара 79.7293   Курс евро 92.1915  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ru — 01 апреля 2026 г.
01.04.2026 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10.3 млн баррелей

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 27 марта, выросли на 10.26 млн барр., запасы бензина снизились на 3.21 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.04 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, расширились на 0.78 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.3 млн барр.

Другие новости

01.04.2026
17:35
"Аэрофлот" до конца мая приостановил продажу билетов в ОАЭ - глава компании
01.04.2026
17:34
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 5.5 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 2.7 млн баррелей
01.04.2026
17:30
Франция и Япония подписали декларацию о сотрудничестве в сфере атомной энергетики - Макрон
01.04.2026
17:22
Алиханов предложил рассмотреть возможность предустановки ОС "Аврора" на импортируемые авто
01.04.2026
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10.3 млн баррелей
01.04.2026
17:17
Объём товарно-материальных запасов компаний США в январе сократился на 0.1%
01.04.2026
17:14
Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в марте продолжила рост
01.04.2026
17:14
Индекс ISM Manufacturing США в марте умеренно вырос
01.04.2026
17:12
Т-Банк присоединится к сервису бесконтактной оплаты "Волна"
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.