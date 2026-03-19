Продажи новых домов в США в январе сократились на 17.6% (расширенное сообщение)

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в январе сократились на 17.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 587 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 712 тыс. в декабре (пересмотрено с 745 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в январе число проданных новых домов составит 722 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с январём 2025 года продажи новых домов уменьшились на 11.3%.

В целом, в январе было продано 48 тыс. новых домов против 55 тыс. в декабре и 53 тыс. в ноябре. Наибольшим спросом покупателей в январе пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 14 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (9 тыс. домов) и менее 300 тыс. долларов (9 тыс. домов). Кроме того, было продано 5 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 6 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 2 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 3 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 400.5 тыс. долларов против 419.2 тыс. в декабре и 404.6 тыс. в ноябре. В январе 2025 года медианная цена проданного дома составляла 429.6 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 499.5 тыс. долларов против 530.9 тыс. в декабре и 535.2 тыс. в ноябре. В январе 2025 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 518.2 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец января составили 476 тыс. единиц против 474 тыс. в декабре и 484 тыс. в ноябре.

При зафиксированном в январе уровне цен и темпах продаж запасы новых односемейных домов могли быть реализованы за 9.7 месяца против 8.0 в декабре и 7.6 в ноябре.