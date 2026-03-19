mfd.ruНовостиФинансовые новости19 марта 2026 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
Индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале снизился на 0.1%

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в январе.

Аналитики прогнозировали снижение февральского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода (июль 2025 – январь 2026) индекс опережающих экономических индикаторов упал на 1.3% после снижения на 2.6% в период с января по июль 2025 года.

Другие новости

сегодня
17:22
Отгрузка обрабатывающей промышленности ДНР в 2025 г выросла на 25% - Минпромторг РФ
сегодня
17:19
Продажи новых домов в США в январе сократились на 17.6% (расширенное сообщение)
сегодня
17:11
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в январе снизился на 0.5%
сегодня
17:07
Продажи новых домов в США в январе сократились на 17.6%
сегодня
17:05
Индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале снизился на 0.1%
сегодня
17:00
Минфин РФ выступает за поэтапное введение НДС на импортные товары интернет-торговли
сегодня
16:55
ИМУЩЕСТВО БОЛЕЕ ЧЕМ НА 4 ТРЛН РУБ БЫЛО ПЕРЕДАНО ГОСУДАРСТВУ ПО ИСКАМ ПРОКУРОРОВ В 2025 Г - ГЕНПРОКУРОР РФ
сегодня
16:50
QATARENERGY МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ ФОРС-МАЖОР ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КОНТРАКТАМ НА ПОСТАВКУ СПГ В ИТАЛИЮ, БЕЛЬГИЮ, ЮЖНУЮ КОРЕЮ И КИТАЙ - ГЛАВА КОМПАНИИ
сегодня
16:43
Необходим анализ применения риск-ориентированного подхода в проверках бизнеса - Путин
