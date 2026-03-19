Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в январе.

Аналитики прогнозировали снижение февральского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода (июль 2025 – январь 2026) индекс опережающих экономических индикаторов упал на 1.3% после снижения на 2.6% в период с января по июль 2025 года.