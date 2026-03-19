mfd.ruНовостиФинансовые новости19 марта 2026 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 17:11

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в январе снизился на 0.5%

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в январе снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в декабре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали сохранение январского показателя без пересмотра на уровне +0.2%.

Объём оптовых продаж в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.3% в декабре (пересмотрено с +1.0%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в январе составил 1.25 против 1.33 годом ранее.

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в январе снизился на 0.5%
