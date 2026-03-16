mfd.ru — Новости — Финансовые новости — 16 марта 2026 г. — Индекс деловой активности на рынке жилья США в марте умеренно вырос
вчера 17:07

Индекс деловой активности на рынке жилья США в марте умеренно вырос

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в марте составил 38 пунктов против 37 месяцем ранее (пересмотрен с 36).

Аналитики прогнозировали повышение индекса до 37 пунктов.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

Другие новости

вчера
17:54
Решение МЭА высвободить запасы нефти оказало успокаивающий эффект на рынок - Бироль
вчера
17:48
Крупнейшие банки в России не наблюдают изменений в спросе на наличные в Москве
вчера
17:29
Ковальчук 19 марта представит в ГД доклад о работе Счетной палаты за 2025 год — Володин
вчера
17:12
ПУТИН РАЗРЕШИЛ "АЭРОФЛОТУ" НАРАСТИТЬ ДОЛЮ В КРУПНЕЙШЕМ ПОСТАВЩИКЕ ПИТАНИЯ ДЛЯ АВИАПАССАЖИРОВ "АЭРОМАР" - РАСПОРЯЖЕНИЕ
вчера
17:07
вчера
16:20
Объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.2%
вчера
15:47
Австралийская Lynas и минобороны США предварительно договорились о поставках редкоземов
вчера
15:36
Индекс Empire State Manufacturing в феврале вышел в отрицательную область
вчера
15:35
Ирак планирует через неделю начать экспорт нефти из Киркука в Турцию - миннефти
