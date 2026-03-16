Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.1%.

По сравнению с февралём 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 1.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в феврале составил 76.3%, как и в январе (январское значение пересмотрено с 76.2%).

Годом ранее – в феврале 2025 года показатель составлял также 76.3%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.