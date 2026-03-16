Курс доллара 80.2254   Курс евро 91.9847  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 марта 2026 г.Объём промышленного производства в США в феврал...
вчера 16:20

Объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.2%

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.1%.

По сравнению с февралём 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 1.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в феврале составил 76.3%, как и в январе (январское значение пересмотрено с 76.2%).

Годом ранее – в феврале 2025 года показатель составлял также 76.3%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.

Другие новости

вчера
17:48
Крупнейшие банки в России не наблюдают изменений в спросе на наличные в Москве
вчера
17:29
Ковальчук 19 марта представит в ГД доклад о работе Счетной палаты за 2025 год — Володин
вчера
17:12
ПУТИН РАЗРЕШИЛ "АЭРОФЛОТУ" НАРАСТИТЬ ДОЛЮ В КРУПНЕЙШЕМ ПОСТАВЩИКЕ ПИТАНИЯ ДЛЯ АВИАПАССАЖИРОВ "АЭРОМАР" - РАСПОРЯЖЕНИЕ
вчера
17:07
Индекс деловой активности на рынке жилья США в марте умеренно вырос
вчера
16:20
Объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.2%
вчера
15:47
Австралийская Lynas и минобороны США предварительно договорились о поставках редкоземов
вчера
15:36
Индекс Empire State Manufacturing в феврале вышел в отрицательную область
вчера
15:35
Ирак планирует через неделю начать экспорт нефти из Киркука в Турцию - миннефти
вчера
15:23
США рассчитывает на естественное восстановление движения в Ормузском проливе - Бессент
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.