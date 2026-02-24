Курс доллара 76.7519   Курс евро 90.2833  
сегодня 17:24

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в декабре вырос на 1.4% (расширенное сообщение)

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в декабре вырос на 0.47% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 1.38% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.5% в годовом сравнении после его роста на 1.4% в ноябре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в декабре вырос на 0.48% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и повысился на 1.93% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в декабре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.42% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 1.27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

