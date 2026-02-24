Курс доллара 76.7519   Курс евро 90.2833  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 февраля 2026 г.Индекс потребительского доверия в США в феврале...
сегодня 18:14

Индекс потребительского доверия в США в феврале умеренно вырос

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в феврале вырос до 91.2 пункта против 89.0 в январе (пересмотрен с 84.5).

Аналитики прогнозировали февральский показатель на уровне 87.4.

Индекс оценки текущей ситуации снизился на 1.8 пункта до 120.0.

Индекс экономических ожиданий вырос на 4.8 пункта 72.0.

Индекс экономических ожиданий остается ниже пороговой отметки 80 пунктов 12-й месяц подряд, что указывает на риски рецессии в США, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

сегодня
18:43
Евросоюз попросил Украину ускорить ремонт нефтепровода "Дружба" - глава ЕК
сегодня
18:20
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 0.2%
сегодня
18:19
Ограничение поставок редкоземов Китаем было бы разрушительно для ВПК США - Пентагон
сегодня
18:16
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в феврале снизился, оказавшись хуже прогноза
сегодня
18:14
Индекс потребительского доверия в США в феврале умеренно вырос
сегодня
18:01
Страны Прибалтики и Скандинавии несут издержки из-за антироссийских санкций - аналитик
сегодня
17:43
Юань перешел к снижению против рубля на Мосбирже
сегодня
17:31
Киев опять сдвинул сроки восстановления поставок нефти по "Дружбе" в Словакию - ТВ
сегодня
17:24
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в декабре вырос на 1.4% (расширенное сообщение)
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.