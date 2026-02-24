FHFA: Индекс цен на дома в США в декабре вырос на 0.1% по сравнению с ноябрём

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.7% в ноябре (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс вырос на 1.8%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.