Курс доллара 76.7519   Курс евро 90.2833  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 февраля 2026 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в декабре вырос ...
сегодня 17:15

FHFA: Индекс цен на дома в США в декабре вырос на 0.1% по сравнению с ноябрём

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.7% в ноябре (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс вырос на 1.8%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Другие новости

сегодня
17:43
Юань перешел к снижению против рубля на Мосбирже
сегодня
17:31
Киев опять сдвинул сроки восстановления поставок нефти по "Дружбе" в Словакию - ТВ
сегодня
17:24
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в декабре вырос на 1.4% (расширенное сообщение)
сегодня
17:17
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в декабре вырос на 1.4%
сегодня
17:15
FHFA: Индекс цен на дома в США в декабре вырос на 0.1% по сравнению с ноябрём
сегодня
17:15
Турция ознакомилась с заявлением о рисках подрыва "Турецкого потока" и "Голубого потока"
сегодня
16:48
Суд назначил экспертизу в споре Тюменского НПЗ со страховщиками на 110,5 млн евро
сегодня
16:33
Путин заявил об информации о подготовке возможного подрыва Турецкого и Голубого потоков
сегодня
16:17
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.