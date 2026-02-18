Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре увеличилось на 4.3%

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в декабре выросло на 4.3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1448 тыс. в годовом исчислении против 1388 тыс. в ноябре.

Аналитики ожидали, что в декабре число выданных разрешений на строительство составит 1400 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 2.2%.