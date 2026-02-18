Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в январе вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 0.4%.

По сравнению с январём 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 2.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 76.2% против 75.7% в декабре (пересмотрено с 76.3%).

Годом ранее – в январе 2025 года показатель составлял 75.6%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.