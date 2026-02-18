Курс доллара 76.6405   Курс евро 90.1669  
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2026 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
18.02.2026 16:33

Объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре снизился на 1.4%

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре снизился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.8%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 5.4% (пересмотрено с +5.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.3% после его роста на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в ноябре (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.4%.

