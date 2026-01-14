Курс доллара 78.5280   Курс евро 91.8123  
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
14.01.2026 18:39

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.4 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 9 млн баррелей

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 9 января, вырос на 3.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 9.0 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) не изменились.

Аналитики ожидали сохранения запасов дистиллятов без изменений.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр., составив 413.7 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 220.3 млн барр. меньше, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.8 млн барр. и составили 23.6 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.753 млн барр. в сутки против 13.811 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 января, выросли на 5.27 млн барр., запасы бензина увеличились на 8.23 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 4.34 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 0.945 млн барр.

