mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2026 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
14.01.2026 18:20

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре выросли на 5.1% (расширенное сообщение)

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре выросли на 5.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.35 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.21 млн домов.

По сравнению с декабрём 2024 года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 1.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 405.4 тыс. долл, повысившись на 0.4% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу декабря составили 1.18 млн доступных покупателям домов, сократившись на 18.1% по сравнению с ноябрём, но увеличившись на 3.5% в годовом сравнении.

В декабре потребовалось бы 3.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.2 в ноябре и 3.2 годом ранее.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в декабре достигла 6.19% годовых в сравнении с 6.24% в ноябре и 6.72% годом ранее.

