Объём товарно-материальных запасов компаний США в октябре вырос на 0.3%

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в октябре 2025 года вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после его роста на 0.3% в сентябре (пересмотрен с +0.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в октябре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с 0.0%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.38 против 1.41 годом ранее.