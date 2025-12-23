Курс доллара 78.5850   Курс евро 92.8137  
вчера 17:20

Объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.2%

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в октябре.

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с ноябрём 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 2.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 76.0% против 75.9% в октябре.

Годом ранее – в ноябре 2024 года показатель составлял 75.2%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

