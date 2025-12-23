Курс доллара 78.5850   Курс евро 92.8137  
вчера 18:08

Индекс потребительского доверия в США в декабре снизился

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до 89.1 пункта против 92.9 в ноябре (пересмотрен с 88.7).

Аналитики прогнозировали декабрьский показатель на уровне 91.7.

Индекс оценки текущей ситуации упал на 9.5 пункта до 116.8.

Индекс экономических ожиданий не изменился, оставшись на отметке 70.7.

Индекс экономических ожиданий остается ниже пороговой отметки 80 пунктов 11-й месяц подряд, что указывает на риски рецессии в США, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

