Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.5%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.7% (пересмотрено с +0.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.3% после его роста на 0.7% в сентябре (пересмотрено с +0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.1% в сентябре (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.3%.