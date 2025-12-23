Курс доллара 78.5850   Курс евро 92.8137  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2025 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:37

Объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 2.2%

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.5%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.7% (пересмотрено с +0.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.3% после его роста на 0.7% в сентябре (пересмотрено с +0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.1% в сентябре (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.3%.

Другие новости

вчера
17:34
Оппозиция Сербии подала в парламент инициативу о введении госуправления над NIS – партия
вчера
17:20
Объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.2%
вчера
17:05
ПЕРЕХОД К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РАБОТЫ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС НАЧНЁТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ - ЛИХАЧЕВ
вчера
17:04
КОММЕРЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАБОТЫ ЗАЭС МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ - ЛИХАЧЕВ
вчера
16:37
Объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 2.2%
вчера
16:35
Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию блока №1
вчера
16:32
ВВП США в III квартале вырос на 4.3%
вчера
16:24
Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию блока №1
вчера
16:03
Казахстан после атак на КТК продолжает корректировать экспортные маршруты нефти -минэнерго
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.