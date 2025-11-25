Курс доллара 78.9615   Курс евро 90.9698  
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в сентябре вырос на 1.4%

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в сентябре вырос на 0.1% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 1.4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.4% в годовом сравнении после его роста на 1.6% в августе.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в сентябре вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и повысился на 2% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 1.3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

