Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его роста на 0.6% в августе.

По сравнению с сентябрём 2024 года розничные продажи выросли на 4.3%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.3% после повышения на 0.6% месяцем ранее (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в сентябре на 0.3%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 4.1%.