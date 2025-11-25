Курс доллара 78.9615   Курс евро 90.9698  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 ноября 2025 г.Индекс цен производителей США в сентябре вырос ...
вчера 16:38

Индекс цен производителей США в сентябре вырос на 0.3%

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в августе.

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.7% против 2.7% в августе (пересмотрен с +2.6%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.7%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в августе.

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.9% против 2.8% в августе.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.7%.

Другие новости

вчера
17:10
Научно-исследовательский институт ВНИИА им. Духова награжден орденом "За доблестный труд"
вчера
17:06
FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре не изменился
вчера
17:06
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в сентябре вырос на 1.4%
вчера
16:56
Минпромторг РФ обсуждает отсрочку уплаты утильсбора для автозаводов со СПИК и в 2026 г
вчера
16:38
Индекс цен производителей США в сентябре вырос на 0.3%
вчера
16:36
Объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.2%
вчера
16:03
Минфин России на аукционах 26 ноября предложит ОФЗ серий 26252 и 26254
вчера
15:52
Первый ГОСТ по цифровой маркировке ожидается в РФ в конце 2026 г - Росстандарт
вчера
15:35
Запрет на коммерческий вылов осетра на Каспии будет продлен на 2026 год – Росрыболовство
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.