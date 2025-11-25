Индекс цен производителей США в сентябре вырос на 0.3%

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в августе.

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.7% против 2.7% в августе (пересмотрен с +2.6%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.7%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в августе.

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.9% против 2.8% в августе.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.7%.