ЕЦБ сообщил о росте экономике еврозоны, несмотря на сложную мировую конъюнктуру

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 30 октября, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 2.15%.

Ставка по кредитам ЕЦБ оставлена на уровне 2.40%, ставка по депозитам – на отметке 2.00%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая с 11 июня 2.00%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

В сопроводительном заявлении говорится, что инфляция остается близкой к среднесрочному целевому показателю в 2%, и оценка Советом управляющих прогноза инфляции в целом не изменилась. Экономика продолжает расти, несмотря на сложную мировую конъюнктуру. Устойчивый рынок труда, прочные балансы частного сектора и предыдущие снижения процентных ставок Советом управляющих остаются важными источниками устойчивости. Однако перспективы остаются неопределенными, в частности, из-за продолжающихся мировых торговых споров и геополитической напряженности.

Совет управляющих намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. ЕЦБ отметил, что не принимает на себя заранее никаких обязательств по траектории процентной ставки.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращаются размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по погашенным ценным бумагам.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».