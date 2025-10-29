Курс доллара 80.5037   Курс евро 93.3894  
29.10.2025 17:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились почти на 7 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 9.3 млн баррелей

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 24 октября, снизился на 6.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 5.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.4 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.5 млн барр., составив 409.1 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 223 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 1.4 млн барр. и составили 22.6 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.644 млн барр. в сутки против 13.629 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 октября, снизились на 4.0 млн барр., запасы бензина уменьшились на 6.35 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 4.36 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.7 млн барр.

