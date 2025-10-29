Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4 млн баррелей

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 октября, снизились на 4.0 млн барр., запасы бензина уменьшились на 6.35 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 4.36 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 1.7 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.5 млн барр.