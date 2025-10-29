Курс доллара 80.5037   Курс евро 93.3894  
29.10.2025 17:26

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в сентябре не изменился

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в сентябре не изменился по сравнению с августовским показателем.

Индекс составил 74.8 пункта, как и в августе (значение пересмотрено с 74.7), в сравнении с историческим минимумом 70.6, который был достигнут в январе текущего года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.7%.

В годовом сравнении индекс снизился на 0.9%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в сентябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

