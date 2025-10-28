Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сохранения неизменным в июле (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 2.3%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.