Курс доллара 80.5037   Курс евро 93.3894  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 октября 2025 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос ...
28.10.2025 16:10

FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.4%

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сохранения неизменным в июле (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 2.3%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Другие новости

28.10.2025
17:10
Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился, инфляционные ожидания ухудшились
28.10.2025
17:06
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в октябре вырос
28.10.2025
16:50
Примерно 80% рынка беспилотной авиатехники приходится на сельское хозяйство - Алиханов
28.10.2025
16:34
Всплеска спроса на поездки из РФ в Мьянму из-за отмены виз ожидать не стоит - РСТ
28.10.2025
16:10
FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.4%
28.10.2025
16:09
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 1.6%
28.10.2025
15:56
Минфин России на аукционах 29 октября предложит ОФЗ серий 26249 и 26247
28.10.2025
15:41
Свыше 923 тыс самозанятых в РФ получают пенсию - Минтруд
28.10.2025
15:27
США и Япония подпишут соглашение о стратегических инвестициях на $490 млрд - Латник
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.