Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 1.6%

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 1.58% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.4% в годовом сравнении после его роста на 1.8% в июле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 0.25% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.15% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в августе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 1.51% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.