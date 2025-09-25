Число повторных обращений по безработице в США за неделю снизилось на 2 тыс.

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 сентября, составило 218 тыс., уменьшившись на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 233 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 232 тыс., пересмотрено с 231 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 237.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 сентября, сократилось на 2 тыс. и составило 1.926 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.920 млн до 1.928 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.930 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 сентября, сократилось на 44.01 тыс. и составило 1.791 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.693 млн.