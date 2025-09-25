Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 2.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.3%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования сократился на 2.7% (пересмотрен с -2.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение базового показателя на 0.1% после его роста на 1.0% в июле (пересмотрено с +1.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в июле (пересмотрен с +1.1%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.1%.