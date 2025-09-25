ВВП США во II квартале вырос на 3.8%

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США во II квартале 2025 года вырос на 3.8% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Во втором предварительном отчете сообщалось о расширении ВВП на 3.3%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В I квартале ВВП США сократился на 0.5%.

Согласно прогнозу ФРС, в 2025 году реальный ВВП США вырастет на 1.6% (прогноз пересмотрен с +1.4% в ходе сентябрьского заседания FOMC).