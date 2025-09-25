Курс доллара 83.9914   Курс евро 98.6015  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 сентября 2025 г.ВВП США во II квартале вырос на 3.8%
сегодня 15:38

ВВП США во II квартале вырос на 3.8%

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США во II квартале 2025 года вырос на 3.8% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Во втором предварительном отчете сообщалось о расширении ВВП на 3.3%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В I квартале ВВП США сократился на 0.5%.

Согласно прогнозу ФРС, в 2025 году реальный ВВП США вырастет на 1.6% (прогноз пересмотрен с +1.4% в ходе сентябрьского заседания FOMC).

Другие новости

сегодня
15:47
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе сократился на 0.2%
сегодня
15:46
Дефицит товарного торгового баланса США в августе сузился на 16.8%
сегодня
15:43
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 14 тыс.
сегодня
15:40
Объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 2.9%
сегодня
15:38
ВВП США во II квартале вырос на 3.8%
сегодня
15:21
"АвтоВАЗ" назвал фейком сообщение о якобы сокращении производства Lada Largus
сегодня
14:54
Случаи гриппа птиц в 2025 г в России не регистрировались - Минсельхоз
сегодня
14:31
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ РФ
сегодня
14:20
Московский видеоигровой хаб презентован на Tokyo Game Show в Японии
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.