23.09.2025 15:35

Дефицит платёжного баланса США во II квартале сузился почти на 43%

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США во II квартале 2025 года сузился на 42.9% до 251.3 млрд долл в сравнении с дефицитом в 439.8 млрд долл в I квартале (пересмотрен с -450.2 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с апреля по июнь отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 259 млрд долл.

В I квартале дефицит расширился более чем на 40%. Резкие колебания показателя связаны с изменениями в торговой политике США и повышением тарифов на импорт.

В соотношении с ВВП дефицит платёжного баланса США во II квартале составил 3.3% в сравнении с 5.9% в I квартале (пересмотрен с 6.0%) и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

