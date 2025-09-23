Курс доллара 83.9914   Курс евро 98.6015  
23.09.2025 17:04

Индекс Services PMI США в сентябре остался в области расширения

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в сентябре снизился до 53.9 пункта против 54.5 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался в положительной области, двигаясь выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали снижение индекса до 54.0.

Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.

