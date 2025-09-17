Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе снизилось на 3.7%

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в августе снизилось на 3.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1312 тыс. в годовом исчислении против 1362 тыс. в июле (пересмотрено с 1354 тыс.).

Аналитики ожидали, что в августе число выданных разрешений на строительство составит 1370 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений уменьшилось на 11.1%.