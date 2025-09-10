EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.9 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 6.2 млн баррелей

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 5 сентября, вырос на 3.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США повысились на 1.5 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 4.7 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.5 млн барр., составив 405.2 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 227 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.3 млн барр. и составили 23.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.495 млн барр. в сутки против 13.423 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 5 сентября, выросли на 1.25 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.33 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.5 млн барр.