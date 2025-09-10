Курс доллара 85.6647   Курс евро 99.7367  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 сентября 2025 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
10.09.2025 17:04

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.1%

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.1 по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в июне (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали сохранение июльского показателя без пересмотра на уровне +0.2%.

Объём оптовых продаж в июле вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в июне (пересмотрено с +0.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июле составил 1.28 против 1.34 годом ранее.

Другие новости

10.09.2025
17:35
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.9 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 6.2 млн баррелей
10.09.2025
17:34
Рост электропотребления в ДФО в отопительном сезоне ожидается на уровне 4,5% - СО ЕЭС
10.09.2025
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.25 млн баррелей
10.09.2025
17:15
Рост электропотребления в ДФО в отопительном сезоне ожидается на уровне 4,5% - СО ЕЭС
10.09.2025
17:04
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.1%
10.09.2025
17:00
Россия является вторым крупнейшим торговым партнером Киргизии - Минэкономразвития РФ
10.09.2025
16:37
Российский рынок акций снижается после пяти торговых сессий роста подряд
10.09.2025
16:18
Мишустин назвал одной из ключевых задач повышение качества инвестклимата в РФ
10.09.2025
16:06
Мировой спрос на газ по итогам 2025 г вырастет на 1,7%, до 4,2 трлн кубометров - МГС
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.