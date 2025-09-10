Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.1 по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в июне (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали сохранение июльского показателя без пересмотра на уровне +0.2%.

Объём оптовых продаж в июле вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в июне (пересмотрено с +0.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июле составил 1.28 против 1.34 годом ранее.