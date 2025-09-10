Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.25 млн баррелей

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 5 сентября, выросли на 1.25 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.33 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.5 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.0 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.4 млн барр.