Курс доллара 85.6647   Курс евро 99.7367  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 сентября 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
10.09.2025 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.25 млн баррелей

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 5 сентября, выросли на 1.25 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.33 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.5 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.0 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.4 млн барр.

Другие новости

10.09.2025
18:09
Золото слабо дорожает в ожидании данных по инфляции в США
10.09.2025
17:45
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон сместил Маска в списке богатейших людей мира – Блумберг
10.09.2025
17:35
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.9 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 6.2 млн баррелей
10.09.2025
17:34
Рост электропотребления в ДФО в отопительном сезоне ожидается на уровне 4,5% - СО ЕЭС
10.09.2025
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.25 млн баррелей
10.09.2025
17:15
Рост электропотребления в ДФО в отопительном сезоне ожидается на уровне 4,5% - СО ЕЭС
10.09.2025
17:04
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.1%
10.09.2025
17:00
Россия является вторым крупнейшим торговым партнером Киргизии - Минэкономразвития РФ
10.09.2025
16:37
Российский рынок акций снижается после пяти торговых сессий роста подряд
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.