ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
вчера 16:51

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в августе снизился

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в августе снизился до 41.5 против 47.1 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 46.6.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

