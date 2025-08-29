Курс доллара 80.3316   Курс евро 94.0479  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2025 г.Годовая инфляция в США в июле выросла на 2.6%
вчера 15:41

Годовая инфляция в США в июле выросла на 2.6%

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В июне базовая инфляция увеличилась на 0.3%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в июле вырос на 2.9% против 2.8% в июне.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июле вырос на 2.6% в годовом сравнении, как и в июне.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.2% после повышения на 0.3% в июне.

Другие новости

вчера
16:51
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в августе снизился
вчера
15:54
Российский рынок акций снижается днем в пятницу
вчера
15:44
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.2%
вчера
15:43
Дефицит товарного торгового баланса США в июле расширился на 22.1%
вчера
15:41
Годовая инфляция в США в июле выросла на 2.6%
вчера
15:37
Личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.4%, личные расходы увеличились на 0.5%
вчера
15:12
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РЖД ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ 2025 ГОДА СОСТАВИЛА 4,4 МЛРД РУБ ПРОТИВ 114,1 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ - КОМПАНИЯ
вчера
14:40
Финальный дизайн интерьера поездов для ВСМ в РФ появится до конца октября - "Синара"
вчера
14:05
"Газпром" уже закачал в ПХГ 89,3% газа от цели, к началу отбора обновит рекорд резерва
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.