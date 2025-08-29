Годовая инфляция в США в июле выросла на 2.6%

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В июне базовая инфляция увеличилась на 0.3%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в июле вырос на 2.9% против 2.8% в июне.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июле вырос на 2.6% в годовом сравнении, как и в июне.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.2% после повышения на 0.3% в июне.